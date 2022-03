Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Bornheim-Brenig verletzt

Bonn/Bornheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim-Brenig wurde am Samstagmorgen (26.03.2022) ein 54-jähriger Autofahrer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 06:10 Uhr, war der 54-jährige mit seinem Auto auf der Straße Rankenberg (L 182) von Bornheim in Richtung Heimerzheim unterwegs. Dabei verlor er nach derzeitigem Sachstand die Kontrolle über den Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen neben der Straße befindlichen Baumstumpf. Das Fahrzeug kam anschließend auf der Seite zum Liegen. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand, wurde mit einem Abschleppwagen geborgen. Die weitere Bearbeitung übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

