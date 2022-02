Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heubach (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Montag touchierteein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand befindlichen Wegweiser in der Bibergrundstraße in Heubach. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. auf dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

