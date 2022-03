POL-BN: Bonn - Bei einem Unfall am Freitagnachmittag (25.03.2022) ist auf der L261 am Ortsausgang von Bonn-Röttgen in Fahrtrichtung Meckenheim ein Kradfahrer schwer verletzt worden.

Bonn (ots) - Bislang unbekannte Männer haben am Mittwochabend (23.03.2022) versucht, in ein Einfamilienhaus in der Helene-Weber-Straße in Vilich einzubrechen. Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück des Hauses. Hier versuchten sie wohl, die Terrassentüre aufzubrechen. Anschließend hatten sie wohl ebenfalls versucht, die ...

mehr