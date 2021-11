Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitigkeit im Verkehr eskaliert - ein Beteiligter unter Drogen

Oldisleben (ots)

Am vergangenen Samstag kam es gegen 17 Uhr zu einer Streitigkeit unter zwei Verkehrsteilnehmern. Der Führer eines Pkw Audi nahm hierbei im Bereich der Karl-Marx-Straße nach derzeitigem Ermittlungstand einem Transporterfahrer derart die Vorfahrt, dass letzterer nur durch beherztes Bremsen einen Unfall verhindern konnte. Der Transporterfahrer reagierte mit wütendem Hupen auf diese Situation. An einer roten Ampel mussten beide nun verkehrsbedingt halten, so dass sich der Streit aus den Fahrzeugen heraus auf die Straße verlagerte. Es kam nun zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der beide Streithähne verletzt wurden, sowie zu einer Beschädigung an dem Pkw Audi. Durch Zeugen sowie einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst konnte die Situation zunächst beruhigt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife gesichert werden.

Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort wurde nun bekannt, dass der Audi-Fahrer sein Kraftfahrzeug vermutlich unter der Wirkung berauschender Mittel geführt hatte. Ein Schnelltest verlief positiv. Diesbezüglich erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus Bad Frankenhausen. Da der Mann vermutlich unter Drogen stehend die Vorfahrt des Transporterfahrers mißachtet hatte und es hier beinah zum Unfall gekommen wäre, eröffnete sich weiterer Verdacht wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

Es wurden diverse Anzeige erstattet und weitere Ermittlungen eingeleitet.

