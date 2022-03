POL-HS: Bautrockner aus Keller entwendet

Erkelenz-Hetzerath (ots) - Am Montagnachmittag (07. März) drangen zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr unbekannte Personen in eine Wohnung auf der Hohenbuscher Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Laptop sowie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

