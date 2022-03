POL-HS: Kraftstoff aus Bagger entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag (04. März), 15 Uhr, und Montagmorgen (07. März), 07.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Kindergartens in der Straße Am Ginsterbusch und drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Innenräume ein. Videokameras, welche die Vorder- und Rückseite des Geländes überwachten, entwendeten die Einbrecher. Ob auch aus den Innenräumen etwas gestohlen wurde, stand zum ...

mehr