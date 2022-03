POL-HS: Wohnungseinbruch

Gangelt-Brüxgen (ots) - Zwischen dem 06. März (Sonntag), 20.30 Uhr, und dem 07. März (Montag), 6 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen Ford Focus RS, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Der Wagen stand in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Am Damm. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

