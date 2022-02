Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht beim Überholen Verkehrsunfall und haut ab - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Montagabend bei einem rücksichtslosen Überholvorgang einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine 36-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mercedes Vito auf der Römerstraße stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Saarstraße wurde sie in groß verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise von einem unbekannten Autofahrer überholt. Dieser nutzte zum Überholen den Linksabbiegestreifen der Gegenfahrtrichtung und fuhr in so knappem Abstand zu dem Vito, dass er diesen entlang der Fahrerseite streifte und beschädigte. Er fuhr anschließend einfach weiter. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Fahrerin des Mercedes erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock sowie Nackenverletzungen. Sie wurde zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war die linke stadteinwärts führende Fahrspur der Römerstraße vorübergehend gesperrt. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen unbekannter Marke gehandelt haben, der von einer langhaarigen Person geführt wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

