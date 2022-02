Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Jugendliche leistet Widerstand

Sulz-Bergfelden (ots)

Erheblichen Widerstand hat am Montag eine 14-Jährige in der Oberndorfer Straße geleistet, die von der Polizei in Gewahrsam genommen werden sollte. Die Jugendliche aus dem Enzkreis hielt sich an der Bushaltestelle "Am Rathaus" auf, als eine Polizeistreife sie bat, mit auf die Wache zu kommen. Allerdings nur schwer gelang es den Beamten, das Mädchen letztendlich in den Streifenwagen zu setzen. Selbst auf der Polizeiwache trat sie noch nach den Beamten und widersetzte sich ständig, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Am Nachmittag wurde sie von einer weiteren Streife in eine Fachklinik im Kreis Böblingen gebracht. Ein Gericht hatte die Unterbringung dort angeordnet.

