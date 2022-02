Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter streift Audi

RW-Göllsdorf (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montag in der Alpirsbachstraße einen geparkten Audi gestreift und den Schaden nicht gemeldet. Der 34-jährige Besitzer des Autos hatte es gegen 13.30 Uhr auf Höhe Haus Nummer 11 abgestellt. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, bemerkte er frische Unfallspuren am linken Kotflügel und Seitenspiegel. Die Polizei, die von einem Schaden in Höhe von 2000 Euro an dem Auto ausgeht, ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise zum Verursacher nimmt sie unter Telefon 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell