POL-KN: (Tuttlingen) Motorhaube zerkratzt (19./20.02.22)

Ein Unbekannter hat am letzten Wochenende an einem im "Schlößleweg" geparkten schwarzen Seat Ibiza die Motorhaube zerkratzt. Wie die Polizei ermittelte, dürfte die Tat zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 16 Uhr passiert sein. Der entstandene Schaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier in Tuttlingen, unter Tel. 07461 941-0, entgegen.

