Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

(Wurmlingen) (ots)

Ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Montagabend an der Bundesstraße 523 an der Einmündung nach Seitingen-Oberflacht ereignet. Eine 74-jährige Frau bog gegen 18.30 Uhr von der Landesstraße mit ihrem VW Tiguan auf die Bundesstraße ab. Hierbei prallte sie mit dem Mercedes einer 48-Jährigen zusammen, die von links aus Richtung Tuttlingen kam. Beim Zusammenstoß der beiden Autos erlitten sowohl die 74-jährige VW-Fahrerin und ihre beiden 78- und 79 -jährigen Mitfahrer, als auch die Fahrerin des Mercedes leichte Verletzungen. Ein ebenfalls im Mercedes mitfahrendes Kind verletzte sich schwer. Vier Rettungswagen und ein Krankentransport brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro.

