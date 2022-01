Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Axt vs. Zigarettenautomat, Unfall

Aalen (ots)

Ilshofen: Mann mit Axt vs. Zigarettenautomat

Ein 20 Jahre alter Mann war am Montagabend kurz vor 23:00 Uhr aufgrund eines defekten Zigarettenautomaten ziemlich in Rage. Der Mann hatte wohl wiederholt Geld eingeworfen, ohne dass er dafür die Zigaretten bekommen hätte. Auch spucke der Automat das eingeworfene Geld nicht mehr aus. Der 20-Jährige beschloss daher sich sein Geld wieder zu holen. Er soll daher auf den Zigarettenautomaten mit einer Axt und einem Hammer eingeschlagen haben. Zeugen bemerkten dies und lenkten den Mann solange von seinem Tun ab, bis die Polizei eintraf und den Mann vorläufig festnahm. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Vellberg: Auto kam von Straße ab

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war am Montagabend gegen 20:00 Uhr auf der L1066 unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug dabei von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zurückzukommen überfährt der junge Fahrer einen Dohlen und streift einen Baum mit seinem PKW. Anschließend kam der BMW neben der Straße zum Stehen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf über 5.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell