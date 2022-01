Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Durch Hundebisse schwer verletzt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Tier ausgewichen

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagabend gegen 23.15 Uhr, als ein 19-Jähriger auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und der "Aalener Brezel" einem die Fahrbahn querenden Dachs auswich und hierbei mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam.

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend gegen 22.15 Uhr zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Mit seinem Nissan fuhr ein 50-Jähriger auf der Industriestraße auf den verkehrsbedingt abbremsenden Ford eines 36-Jährigen auf. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Aufgefahren II

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Montagmorgen kurz nach 6.30 Uhr entstand. Verkehrsbedingt musste ein 47-Jähriger seinen Ford S-Max an einer Ampelanlage an der Einmündung Kreisstraße 3285 / B 29 anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Mercedes Benz beschädigte ein 80-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr den in der Karlstraße stehenden Dacia eines 42-Jährigen, wobei geringer Sachschaden entstand.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Bereits zwischen Dienstag dem 4.1. und Mittwoch, 5.1. beschädigten Unbekannte zwei Plakate des Alemannenmuseums Ellwangen. Die Täter rissen die Plakate von einem Plakatständer, der unmittelbar neben der B 290 in Fahrtrichtung Crailsheim aufgestellt war. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagvormittag stellte eine 31-Jährige ihren Opel Astra gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Katharinenstraße ab. Als sie gegen 12.20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass sich dieses selbständig gemacht hatte und gegen einen BMW gerollt war. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Schaden

Mit seinem Lkw beschädigte ein 24-Jähriger am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr beim Rangieren einen in der Lise-Meitner-Straße abgestellten VW Up, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand.

Mutlangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen VW Passat am Montagmorgen gegen7.30 Uhr auf der Gmünder Straße anhalten. Eine 45-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Renault Zoe auf. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Heubach: 61-Jähriger durch Hundebisse schwer verletzt

Durch mehrere Bisse einer englischen Bulldogge wurde ein 61-Jähriger am Montagabend schwer verletzt. Der Mann hatte den 36-jährigen Hundehalter, bei dem es sich um einen Nachbarn handelt, angesprochen, da dieser zuvor wohl extrem laute Musik gehört hatte. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, artete dann rasch in eine Schlägerei aus. Zeugenaussagen zufolge ging der 61-Jährige bei den Tätlichkeiten zu Boden, woraufhin der 36-Jährige seinen Hund auf den am Boden liegenden Mann hetzte. Das Tier biss daraufhin zu. Beim Eintreffen der Polizei hielt der 36-Jährige seinen Hund an der Leine; der 61-Jährige wurde bereits in einem Rettungswagen behandelt. Der Hundehalter zeigte sich zunehmend aggressiv und beleidigte trotz Anwesenheit der Polizei die Familie des 61-Jährigen sowie die Polizeibeamten. Da der betrunkene Mann sich äußerst ungehalten zeigte und nicht davon auszugehen war, dass Ruhe einkehren würde, wurde er bis Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Auch auf dem Polizeirevier endeten die Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten nicht. Der Hund wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und einem Tierheim übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell