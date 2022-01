Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Vorfahrt missachtet

Eine 82 Jahre alte Honda-Fahrerin wollte am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr von der Klinglestalstraße nach links auf die Neustadter Hauptstraße in Richtung Neustadt abbiegen und übersah hierbei den Mercedes eines 80-jährigen, der die Neustadter Straße aus Richtung Neustadt kommend entlangfuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Autos wurden hierbei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht auf der B 14 gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall auf der B 14 im Bereich der Anschlussstelle Leutenbach am Montagmorgen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten BMW fuhr die B 14 in Richtung Backnang entlang und wechselte unmittelbar vor der Anschlussstelle Leutenbach vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden, wich ein 30-jähriger Fahrer eines IVECO-Lkw, der zu diesem Zeitpunkt die rechte Spur befuhr, nach rechts aus und kollidierte hierbei mit den neben der Fahrbahn befindlichen Anpralldämpfern. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Lkw entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

