POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker wurde in der Finkenstraße die Mauer eines Privatgrundstückes beschädigt. Der Schaden wurde am Montagmorgen gegen 6 Uhr bemerkt, die genaue Unfallzeit ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Ein 63 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Montagvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Hundsberger Straße / Falkenstraße die Vorfahrt einer 28-jährigen Mitsubishi-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Anschließend prallte der VW noch gegen einen dortigen Stromkasten. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Schorndorf: Kind bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zehn Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Benzstraße. Der Bub wollte die Straße gegen 12:30 Uhr mit seinem Cityroller am Zebrastreifen überqueren, als eine 76 Jahre alte Mercedes-Fahrerin die Benzstraße entlangfuhr und den Knaben übersah. Der Zehnjährige stürzte nach der Kollision und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Großerlach: Auto beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde zwischen Sonntag, 20:30 Uhr und Montag, 8:20 Uhr ein im Heimweg geparkter Citroen beschädigt. Der Schaden am Citroen wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Aufgefahren

Eine 32-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11:45 Uhr die Weissacher Straße und bemerkte hierbei nicht, dass der vor ihr fahrende 49 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

