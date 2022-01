Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Einbruch - beschädigtes Auto

Fellbach: (ots)

Fellbach: Einbruch

In der Hinteren Straße wurde zwischen Freitag und Sonntagmittag in ein Gebäude eingebrochen. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein und verschafften sich Zugang zu den dort befindlichen Büros. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Auto beschädigt

Ein in der Tainerstraße geparkter Pkw wurde bei einem Aufbruchsversuch an einer Tür erheblich beschädigt. Unbekannte haben vermutlich mit einem Schraubendreher das Schloss manipuliert und dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 5.30 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 07111/57720 entgegen.

