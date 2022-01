Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungsbrand - E-Bike entwendet - Topf auf dem Herd vergessen - Fahrzeug zerkratzt - Alkohol und Betäubungsmittel, entwendetes Fahrzeug und kein Führerschein - Unbelehrbar - Sonstiges

Aalen (ots)

Heubach: Tätliche Auseinandersetzung

Verletzungen im Bereich des Gesichtes erlitt ein 54-Jähriger am Samstagabend durch die Schläge eines 38-Jährigen. Der 54-Jährige hatte die Kinder seines späteren Kontrahenten aufgefordert, ihren Unrat aufzuräumen, weshalb es gegen 20.30 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und dem Vater der Kinder kam, in dessen Verlauf der 38-Jährige zuschlug. Der 54-Jährige wurde zunächst im örtlichen Krankenhaus behandelt, musste von dort jedoch in eine Spezialklinik verlegt werden.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend entstand. Kurz vor 18.30 Uhr kam ein 38-Jähriger mit seinem Toyota auf der Landesstraße 1080 zwischen Hohenlohe und Unterriffingen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und fuhr gegen einen Telefonmast und zwei Verkehrsschilder. Bei dem Aufprall stürzte der Telefonmast um, so dass die Telefonleitung in die Kreisstraße 3298 ragte. Die Straße wurde von der Straßenmeisterei bis zur Bergung des Kabels durch die Telekom gesperrt werden. Das Fahrzeug des 38-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Unfall auf eisglatter Straße

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Saab die Landesstraße 1080 zwischen Brastelburg und Aalen. Hier kam der Pkw in einer scharfen Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab, wobei an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: Lkw-Beleuchtung entwendet

Zwischen Silvester und dem gestrigen Sonntag entwendeten bislang Unbekannte zwei Beleuchtungseinrichtungen eines Lkw, der in diesem Zeitraum in der Kochertalstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Brennender Mülleimer

Unter dem Vordach der Friedrich-von-Keller-Schule musste ein brennender Mülleimer am Samstagabend gegen 19.15 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer war von einem 59-Jährigen festgestellt worden, der die Rettungskräfte alarmierte. Durch den brennenden Mülleimer kam es zu einer starken Rauchentwicklung und einem geringen Schaden am Vordach des Gebäudes. Vom Hausmeister der Schule wurden in diesem Bereich sechs Jugendliche festgestellt; ob diese mit dem Feuer in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 in Richtung Essingen übersah eine 50-Jährige am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr den Skoda eines 33-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Lkw. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Bopfingen-Schloßberg: Unbelehrbar

Kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend stoppten Beamte des Polizeireviers Ellwangen einen Audi, der die Straße Am Beiberg befuhr. Auf die Frage nach seinem Führerschein erklärte der 52-jährige Fahrer, dass er diesen gerade eben bei anderen Polizeibeamten abgegeben hatte. Wie sich herausstellte, war der Mann kurze Zeit davor bereits von einer anderen Streifenwagenbesatzung kontrolliert worden. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb der 52-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein war einbehalten worden, was ihn jedoch nicht davon abhielt, mit seinem Fahrzeug weiter am Straßenverkehr teilzunehmen. Der unbelehrbare Mann musste sich nun einer zweiten Blutentnahme unterziehen; die Schlüssel seines Fahrzeuges wurden ebenfalls sichergestellt.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 53-Jährige am Sonntagabend verursachte, als sie gegen 20.45 Uhr mit ihrem VW auf der B 290 Höhe Siemensbrücke von der Straße abkam und gegen die Leitplanke fuhr.

Ellwangen: Alkohol und Betäubungsmittel, entwendetes Fahrzeug und kein Führerschein

Alkohol- und Drogeneinfluss waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 24-Jähriger am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr verursachte. Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Haltebucht Bucher Stausee von der Straße abgekommen. Nachdem er den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber zunächst abgestritten hatte, dass er gefahren ist, gab er zu, den Unfall verursacht zu haben. Wie sich herausstellte, ist der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins; eigenen Angaben zufolge ist der Pkw, mit dem er unterwegs war, gestohlen. Im Fahrzeug wurden zudem vier gestohlene Pkw-Kennzeichen aufgefunden. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Unterschneidheim: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Mittwoch und Sonntagmittag 12.30 Uhr zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Mörikestraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rainau: 40-Jähriger wollte nach Hause

Über Notruf bat ein 40-Jähriger am Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr mehrfach darum, von der Polizei nach Hause gefahren zu werden. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich zu dieser Zeit an einer Tankstelle an der Landesstraße 1029 auf. Dort saß er in seinem Fahrzeug, wo er auf die Polizei warten wollte. Bei der Ankunft der Beamten an der Tankstelle, war ein Fahrzeug im Begriff, das Areal zu verlassen. Dieses wurde angehalten, wobei festgestellt wurde, dass der 40-Jährige auf dem Beifahrersitz saß und eine weibliche Person den Pkw steuerte. Die Befragung der Dame störte der Mann erheblich. Er fuchtelte hierbei auch mit den Händen vor dem Gesicht eines Polizeibeamten herum. Als der Beamte dies abwehrte, schlug der Mann die Hände des Beamten zur Seite, wobei dieser sich eine Verletzung zuzog. Der 40-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen, was dieser mit Beleidigungen quittierte. Weitere Ermittlungen darüber, ob der Mann in seinem Zustand mit seinem Fahrzeug unterwegs war und möglicherweise auch einen Unfall verursacht hatte, werden vom Polizeirevier Ellwangen geführt.

Ellwangen: Topf auf dem Herd vergessen

Durch einen Anwohner wurde am Samstagnachmittag Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem dieser Rauch festgestellt hatte, der aus der Nachbarwohnung kam. Nachdem nicht klar war, ob sich in der betreffenden Wohnung Personen befinden, öffnete die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen ein Toilettenfenster und durchsuchte die Räume. Hierbei wurde festgestellt, dass der 21-jährige Bewohner, der nicht zu Hause war, einen Topf mit Essen auf dem Herd hatte stehen lassen. Der Topf wurde von der Feuerwehr abgelöscht; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Ellwangen: E-Bike entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend 19.30 Uhr und Sonntagvormittag 10.30 Uhr ein E-Bike, welches in einer Garageneinfahrt im Hinteren Buchenberg angeschlossen war. Der Wert des E-Bikes wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Waldstetten: Gegen Zaun gefahren

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 44-Jährige am Sonntagabend verursachte, als sie gegen 21.45 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Landesstraße 1159 zwischen Rechberg und Wißgoldingen von der Straße abkam und gegen einen Zaun fuhr.

Bartholomä: 2000 Euro Schaden

Von der Beckengasse kommend, bog eine 47-Jährige am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr mit ihrem Ford Focus nach rechts in die Hauptstraße ein. Aufgrund glatter Fahrbahn rutschte der Pkw gegen ein Hinweisschild, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Leinzell: Von der Straße abgekommen - 7500 Euro Schaden

Mit ihrem Audi A3 kam eine 21-Jährige am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Kreisstraße 3258 zwischen Leinzell und Täferrot von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 7500 Euro. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf der Buchauffahrt

Kurz nach 15 Uhr am Samstagnachmittag kam es auf der Buchauffahrt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Mazda aus dem dortigen Kreisverkehr fuhr, setzte zum Wenden an, wobei er den VW eines 32-Jährigen übersah, der seinerseits zum Überholen des Mazda angesetzt hatte.

Eschach-Seifertshofen: Rund 50.000 Euro Schaden bei Brand

Ein technischer Defekt an der Spülmaschine war vermutlich die Ursache eines Brandes, bei dem am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstand. Der 81 Jahre alte Bewohner der Wohnung in der Marktstraße gab an, die Maschine nach dem Einräumen gestartet zu haben; kurze Zeit später hatte die Spülmaschine dann gebrannt. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, rasch gelöscht. Die beiden 81 und 76 Jahre alten Bewohner blieben unverletzt. Ihre Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes ist teilweise nicht mehr bewohnbar.

