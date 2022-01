Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autofahrer völlig abgedreht - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer war zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr ganz offensichtlich völlig von der Spur. Der Autofahrer drehte mit seinem PKW im Gewann Tal und Hessele auf einem Feld, welches mit Wintergerste eingesät war, Donuts und pflügte dabei das Feld um. Der Schaden an dem Feld wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Auch wühlte der Unbekannte eine Wiese in der Nähe der Schutzhütte am Ende der Schulstraße um. Der Flurschaden hier schlägt mit rund 400 Euro zu Buche.

Vermutlich der gleiche Verkehrsteilnehmer kam mit seinem PKW auf der Schulstraße in Fahrtrichtung Rothenburger Straße nach der Einmündung zur Grabenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der PKW gegen zwei Metallpfosten, wovon einer komplett abbrach. Auf dem Verkehrsteiler an der Einmündung zur Rothenburger Straße kollidierte das Fahrzeug dann noch mit einem Verkehrszeichen. Der Sachschaden an den Straßeneinrichtungen liegt bei rund 1.000 Euro.

Bei dem PKW des Verkehrsrowdys dürfte es sich um einen grauen Audi A6 aus den Baujahren zwischen 2011 und 20^17 handeln. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite stark demoliert sein.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925 010 melden.

