Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Unkel (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden der Polizei mehrere Jugendliche im Bereich der Siebengebirgsstraße gemeldet, welche augenscheinlich stark alkoholisiert sein sollten und grölend durch die Straße ziehen würden. Die Polizei konnte eine Gruppe Jugendlicher antreffen, welche sich Corona-konform verhielten. Wenig später stellten die Beamten vor Ort fest, dass ein Begrenzungspfahl an der Überführung zur B 42 aus der Verankerung gerissen war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

