POL-PPWP: Feuer im Wald entzündet

Eine starke Rauchentwicklung in einem Waldstück am nördlichen Stadtrand haben aufmerksame Zeugen am Samstagmorgen festgestellt und daraufhin die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Vor Ort fand die Feuerwehr eine Art übergroße Feuerstelle: ein großes Quadrat auf dem Waldboden, das aus mehreren zusammengelegten dicken Baumstämmen und größeren Ästen "eingefasst" war. Der Boden innerhalb dieses Quadrates war bereits durch das Feuer vollständig zerstört und auch das Holz der "Einfassung" hatte teilweise schon Feuer gefangen. In der Nähe stehende Bäume wurden ebenfalls durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten.

An der "Feuerstelle" hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwei alkoholisierte Männer auf. Sie gaben an, erst im Laufe der Nacht zu dem Feuer dazugestoßen zu sein, als es bereits brannte. Entzündet habe es jemand anders. Den Namen des unbekannten Dritten konnten oder wollten sie aber nicht nennen.

Weil die beiden 24 und 21 Jahre alten Männer Rußanhaftungen an Händen und Kleidung hatten und einer der beiden auch ein Feuerzeug bei sich trug, wurden sie für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Alkoholtests bescheinigten ihnen Pegel von 2,54 und 1,24 Promille.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

