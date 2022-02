Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenlaube (20./21.02.22)

(Singen) (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Uhlandstraße eingebrochen. Der Täter brach mehrere Vorhängeschlösser auf, um dann die Türen aufzuhebeln und sich Zutritt zu verschaffen. Aus dem Innenraum der Laube entwendete er jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Den an Fenster und Türen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Personen, die in der Tatnacht, insbesondere im Bereich der Kleingartenanlage und der Uhlandstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

