Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 281, LK MSE

Friedland (ots)

In den heutigen Abendstunden (25.04.2021) ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf der L 281 in Höhe der Ortslage Friedrichshöh ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die in Richtung Woldegk fahrende 65-jährige Deutsche aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Die im Fahrzeug eingeklemmte Frau wurde durch die hinzugezogenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Woldegk befreit und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

