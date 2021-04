Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Balkonbrand in der Ihlenfelder Vorstadt in 17034 Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 25.04.2021 gegen 12:45 Uhr kam es in der Rühlower Straße in 17034 Neubrandenburg zu einem Balkonbrand in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses. Augenscheinlich durch nicht vollständig abgelöschte Zigarettenreste, welche in einer Tüte in einem Holzschrank gelagert wurden, entzündete sich dieser. Da in dem Holzschrank auch Putzmittel gelagert wurden, kam es zu einer Verpuffung. Die 41-jährige deutsche Wohnungsmieterin und ihre 4 Kinder im Alter von 4, 14, 15 und 17 Jahren konnten sich unverletzt aus der Wohnung retten. Durch die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, welche mit einem Löschzug vor Ort waren, wurde das Feuer gelöscht. Durch das Feuer kam es zu einer Verrußung der Fassade und der Schrank brannte vollständig nieder. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 700,-EUR.

