Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Keller

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seinen Kellerraum meldete am vergangenen Wochenende der 56-jährige Anwohner der Geraer Polizei. Offenbar in der Zeit vom 27.11.2021 - 28.11.2021 verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses in der Franz-Stephan-Straße. Anschließend stahlen sie aus dem Keller des 56-Jährigen Elektrogeräte sowie Getränke und Zigaretten. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

