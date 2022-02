Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten ergreifen E-Bike-Dieb auf frischer Tat - Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Streifenbeamte nahmen heute Morgen, 11.02.2022, nach einem E-Bike- Diebstahl einen Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig fest. Sie fanden bei dem Bielefelder weiteres Diebesgut. Er ging in Untersuchungshaft.

Eine Anwohnerin der Viktoriastraße wachte gegen 04:50 Uhr durch das Quietschen des Gartentores auf und sah aus dem Fenster. Sie bemerkte Licht in der Garage und beobachtete einen Unbekannten, der ihr Fahrrad davon schob. Der Mann verließ mit seiner Beute das Grundstück und flüchtete in Richtung Kronenstraße. Die E-Bike-Eigentümerin rief die Polizei und gab eine Beschreibung des Verdächtigen sowie ihres Rades durch.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Polizisten den Tatverdächtigen mitsamt dem Fahrrad an der Heinrichstraße/ Wilhelm-Bertelsmann-Straße und stoppten ihn. Bei dem 25-Jährigen fanden sie weiteres Diebesgut sowie Betäubungsmittel. Ein in dem Rucksack des Mannes aufgefundenes Navigationsgerät sowie ein weiteres elektronisches Gerät stammten aus einem LKW-Einbruchsdiebstahl. Die Ermittlungen zu der Herkunft der anderen Beutestücke, ein Laptop und Schmuck, dauern an.

Während der Kontrolle versuchte der 25-Jährige zu flüchten, jedoch erkannten die Polizisten bereits den Ansatz zur Flucht und verhinderte diese. Die Beamten nahmen den Dieb fest, stellten das Diebesgut sicher und übergaben das E-Bike der Eigentümerin. Kriminalbeamte führten den E-Bike-Dieb und Einbrecher dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

