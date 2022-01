Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

L3330 Gersfeld - Gackenhof (ots)

Am Dienstag, dem 11.01.2022 gegen 15:15 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L3330 zwischen Gersfeld und Gackenhof ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Der 76 - jährige Fahrer eines Opel Corsa E aus der Gemeinde Poppenhausen fuhr auf den am Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 59 - jährigen Lauterbachers, der sich noch im Fahrzeug befand, auf. Hierbei wurden beide Pkw derart beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Die beiden Fahrzeugführer und die Beifahrerin des auffahrenden Opel Corsa wurden durch den Aufprall verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die L 3330 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

