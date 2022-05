Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende eine Hauswand in der Straße "An der Schützenkanzel" in Enkenbach-Alsenborn verunstaltet haben. Die Unbekannten Täter beschmierten das Haus mit schwarzer Lackfarbe. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 7:15 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |elz

