Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raub eines Geldbeutels - Täter flüchtig

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 23:20 Uhr in der Roonstraße zum versuchten Raub eines Geldbeutels. Ein 57-Jähriger aus Kaiserslautern war zu Fuß unterwegs, als sich ein Mann näherte und versuchte dem 57-Jährigen den Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, schlug der Täter mehrfach nach dem Mann, um so erneut zu versuchen an den Geldbeutel zu gelangen. Als auch dies nicht zum Erfolg führte, flüchtete er in Richtung Hauptbahnhof. Der Täter wird als ca. 20 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug einen dunklen Jogginganzug auf dessen Oberteil die Aufschrift "I am an Angel" aufgedruckt war. Zeugen die Hinweise zu dem versuchten Raubüberfall machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631/369-2620 bzw. kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

