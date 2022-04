Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Verletzte nach Versprühen von Pfefferspray in Diskothek - Polizei sucht Zeugen, bzw. weitere Geschädigte

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Kaiserslauterer Diskothek in der Zollamtstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einer der Tanzflächen. Hierbei soll es dann zum Versprühen von Pfefferspray gekommen sein. Unmittelbar darauf wurden die Notausgangstüren der Diskothek geöffnet und die Besucher strömten nach draußen. Es stellte sich heraus, dass mindestens zwanzig Personen über Augenreizungen bzw. Atemprobleme klagten. Sie wurden noch vor Ort notärztlich betreut und mussten glücklicherweise nicht in Krankenhäuser verbracht werden. Im Zusammenhang mit dem Vorgefallenen sucht die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 nach weiteren Geschädigten und möglichen Augenzeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung auf der Tanzfläche machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |pvd

