Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenen Opel Vivaro nach Polen verfolgt

Zittau (ots)

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) verfolgten am Abend des 6. Januar 2022 bei Zittau einen zuvor gestohlenen Transporter des Typs Opel Vivaro und dessen Begleitfahrzeug nach Polen. Dieses wollte mehrfach das Streifenfahrzeug rammen und konnte nicht mehr gestellt werden.

Gegen 22:40 Uhr bemerkten die Beamten einen kurz zuvor in Herrnhut entwendeten Opel Vivaro und einen vorausfahrenden Opel Astra. Beide kamen auf der B 99 aus dem Zittauer Stadtgebiet und fuhren auf die B 178n in Richtung Polen auf. Die Streife folgte sofort den Fahrzeugen und wollte sie einer Kontrolle unterziehen. Ein Überholen des Vivaro war unmöglich weil dieser immer wieder versuchte, den Streifenwagen zu rammen. Die Beamten folgten den beiden Opel weiter. Während der Fahrer des Astra in Schlangenlinien fuhr und die Polizisten mehrfach stark ausbremste, konnte der gestohlene Vivaro in Richtung Sieniawka entkommen. Nachdem der Astra nach Bogatynia abgebogen war, folgten die Beamten weiter dem Vivaro, konnten ihn aber nicht mehr einholen.

Die polnische Polizei wurde eingeschaltet. Nach bisherigem Stand fehlt von den beiden Opel jede Spur. Verletzt wurde niemand. Der Opel Vivaro ist etwa 2,5 Jahre alt und hat einen Zeitwert von etwa 20.000,00 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Außerdem wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell