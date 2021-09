Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Supermarkt

Geilenkirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14. September) erhielt die Polizei gegen 03.50 Uhr Kenntnis über einen Einbruch in einen Supermarkt an der Gerbergasse. Bei Eintreffen am Verbrauchermarkt konnte ein Täter, ein 28 Jahre alter Mann aus Geilenkirchen, noch im Tatobjekt vorläufig festgenommen werden. Ein zweiter Mann, ein 23-Jähriger, der aus Baden-Württemberg stammt, konnte im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe ebenfalls gestellt werden. Beide Männer werden sich jetzt für ihre Tat verantworten müssen.

