Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polizist beleidigt

Zittau (ots)

Ein angetrunkener Mann betitelte einen Bundespolizisten am Abend des 6. Januar 2022 während seiner Kontrolle in Zittau als "Idioten" und wollte ihn angreifen.

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz postierten gegen 23:10 Uhr nahe des Grenzüberganges in der Friedensstraße, als ein Mann mit einer Bierflasche in der Hand zu Fuß aus Polen kommend zum Streifenwagen kam und verlangte, dass dieses wegfahren solle. Der Aufforderung, den Nachhauseweg fortzuführen kam der Mann nicht nach und begann, einen Beamten mit dem Handy zu filmen. Während der nun folgenden Kontrolle wollte der Mann sich nicht ausweisen und betitelte diesen Beamten mehrfach als "Idioten". Bei dem sichtlich Angetrunkenen handelt es sich um einen 41-jährigen Tschechen, der in Zittau wohnt. Er beleidigte den kontrollierenden Beamten weiter und ging plötzlich auf diesen los. Er konnte aber durch zwei weitere Beamte gestoppt und somit ein tätlicher Angriff verhindert werden.

Der aggressive Tscheche hatte laut Atemalkoholtest umgerechnet knapp 2 Promille Alkohol im Blut. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell