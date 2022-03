Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht - Tatort: Parkplatz an der ARAL Tankstelle

Die Unfallfluchtermittler bitten nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der ARAL-Tankstelle am Krummbogen um Mithilfe. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Der Unfall passierte am Freitag, 18. März, zwischen 14 und 21 Uhr, möglicherweise bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Bei dem Manöver kam es zu einer Kollision mit dem ordnungsgemäß abgestellten schwarzen 1er BMW mit Marburger Kennzeichen. An dem BMW entstand am Kotflügel hinten rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Spiegelschaden - Flucht im Zwetschenweg - Polizei sucht Zeugen und Opfer

Nach bisher vorliegenden Aussagen ging am Montag, 21. März, gegen 13.05 Uhr, eingeschätzt Mitte zwanzig Jahre alter Mann mit seinem kleineren Hund durch den Zwetschenweg und erschreckte sich offensichtlich durch ein typisches Unfallgeräusch sehr. Der Mann ist für die Unfallfluchtermittler ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei noch nach dem beschädigten Auto, denn dieses war zur Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Eventuell hat der Fahrer den Schaden noch gar nicht bemerkt. Nach einer weiteren Zeugenaussage kam das unfallverursachende Auto auf der Fahrt durch den Zwetschenweg mit dem Außenspiegel gegen den Spiegel des geparkten Autos. Zum geparkten Wagen konnte der Zeuge keine Angaben machen, wohl aber zum verursachenden. Dank der Zeugenaussage steht der Wagen fest. Der mutmaßliche Fahrer konnte sich allerdings nicht an einen Unfall in der Straße erinnern. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

