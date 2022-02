Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Sachbeschädigungen an Pkw

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Schenefeld zu drei Sachbeschädigungen an Pkw gekommen.

Unbekannte beschädigten an zwei Fahrzeugen im Wurmkamp und an einem Auto in der Gorch-Fock-Straße die Scheiben.

An einem der Pkw wurde zudem ein Außenspiegel beschädigt.

Die Polizeistation Schenefeld bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter 040 8300053-0.

