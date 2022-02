Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Geschwindigkeitsmessung vor Kindergarten

Bad Segeberg (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg haben heute Vormittag eine Geschwindigkeitsmessung vor dem Kindergarten in der Straße "An der Trave" in Bad Segeberg durchgeführt.

Zwischen 06:30 und 13:00 Uhr waren in der dortigen 30-Zone insgesamt 21 Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

13 Fahrzeuge fuhren bis zu 10 km/h und 7 Fahrzeuge zwischen 11 und 20 km/h zu schnell.

Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit vorwerfbaren 51 km/h deutlich zu zügig unterwegs. Hier drohen 115 Euro und ein Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister.

Weiterhin ahndeten die Beamten einen Verstoß gegen die Anschnallpflicht und schrieben drei Kontrollberichte aufgrund unterschiedlicher Mängel.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell