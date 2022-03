Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme von Einbrechern + Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss + Graffiti am Verkehrszeichen

Marburg - Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme von Einbrechern

Dank der wirklich hervorragenden und vorbildlichen Reaktion von Zeugen nahm die Polizei nach kurzer Fahndung zwei Männer unmittelbar nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei nicht in Deutschland wohnende Männer im Alter von 21 und 57 Jahren. Die Polizei stellte bei ihnen eine aus der Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße stammende Uhr und drei hochwertige Goldringe sicher, die nach den Ermittlungen aus einem Einbruch in ein Haus in Bensheim am 20. März stammen.

"Das waren Zeugen, wie sie sich die Polizei wünscht. Sie beobachteten, schöpften einen Verdacht, brachten sich selbst nicht in Gefahr und riefen sofort die Polizei. Die Zeugen beobachteten aus einer sicheren Position weiter, hielten den Kontakt und versorgten die Polizei mit Informationen, insbesondere mit einer guten Personenbeschreibung. Zu guter Letzt fotografierten die Zeugen die beiden Einbrecher auch noch beim Verlassen des Tatorts."

Die Zeugen bemerkten die ihnen fremden Männer am Dienstag, 22. März, gegen 13.30 Uhr, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes peilend um die Wohnblöcke in der Friedrich-Ebert-Straße schlichen. Schließlich drückten die Männer die auf Kipp stehende Terrassentür auf und drangen in eine Erdgeschosswohnung ein. Der Aufenthalt dauerte nur wenige Minuten und die Männer verließen die Wohnung auf gleichem Weg. Dank der frühzeitigen Benachrichtigung liefen die Männer der Polizei Marburg in die Arme. Sie leisteten bei ihrer Festnahme keinen Widerstand. Bei der Durchsuchung des Mobiliars in der Wohnung fanden und stahlen die Männer eine Herrenarmbanduhr. Bei ihrer Durchsuchung kamen dann die gravierten hochwertigen Goldringe zum Vorschein. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.

Der Kriminalpolizeiliche Berater bei der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Jan-Oliver Karo, gibt Tipps und berät kostenlos und produktneutral in Sachen Einbruchsschutz und Sicherheit. Er sagt: "Gekippte Fenster oder Terrassentüren sind für Einbrecher wie offene Türen. Sie stellen kein Hindernis dar und ermöglichen ein verhältnismäßig leichtes Eindringen. Es ist daher wichtig, beim Verlassen der Wohnung mit leicht erreichbaren Fenstern, Terrassen oder Balkonen grundsätzlich immer alles zu verschließen und wenn möglich auch abzuschließen."

Für weitere Fragen rund um den Einbruchschutz ist der Kriminalpolizeiliche Berater erreichbar unter Tel. 06421 406123 oder per Mail unter beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de.

Kirchhain - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 22 März, um 22.36 Uhr beendete die Polizei in der Frankfurter Straße die Autofahrt eines 35 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis. Er saß am Steuer eines Opel, obwohl er noch nie im Besitz eines Führerscheins war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann räumte ein, keine zehn Minuten vor der Kontrolle zuletzt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und THC. Die Polizei stellte den Autoschlüssel sicher und entließ den Mann nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Marburg - Graffiti am Verkehrszeichen

Einen 1,40 Meter breiten und knapp 50 Zentimeter hohen Text mit Bezug zum Krieg in der Ukraine schmierten Unbekannte auf ein Verkehrszeichen in der Hohe Leuchte. Festgestellt hat diese Sachbeschädigung durch Graffiti eine Streife der Polizei Marburg in der Nacht zum Mittwoch, 23. März, um 03 Uhr. Derzeit gibt es keine weiteren Hinweise zur Tatzeit oder zu dem oder den Tätern. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang melden Zeugen bitte der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

