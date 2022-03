Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Betrüger telefonieren wieder "Papa, es ist etwas ganz Schreckliches passiert!"

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

"Papa, es ist etwas ganz Schreckliches passiert!" Jeweils einleitende mit diesen Worten begann eine der Stimme nach junge Frau ihr Telefonat mit einem Marburger. Die Betrügerin geriet an den Falschen. Er kannte aus eigener Erfahrung die Maschen der Betrüger und reagierte gleich in doppelter Hinsicht absolut richtig. Er beendete das Gespräch, legte auf und rief anschließend die Polizei an und informierte darüber, dass derzeit die Betrüger am Telefon erneut offenbar den Landkreis Marburg-Biedenkopf abgrasen. In den beiden Anrufen, die der Mann am heutigen Vormittag (Dienstag, 22.März) erhielt, sprach die Frau reines Hochdeutsch ohne jeden Akzent. Eine Rufnummer erschien nicht im Display.

Die Polizei kann nur immer wieder und möglichst früh vor derartigen Anrufen warnen.

"Lassen Sie sich am Telefon nicht von den Geschichten überrumpeln. Die Betrüger schrecken nicht davor zurück, ihre Opfer durch die Nachrichten zu schockieren, um erstmal ins Gespräch zu kommen. Lässt man sich auf das Telefonat ein, geht es sehr bald ums Geld oder um Wertsachen. Spätestens dann müssen alle Alarmglocken schrillen und es heißt: Auflegen!"

Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger am Telefon und Tipps, wie man sich vor ihnen schützen kann, stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de (Startseite>Schutz & Sicherheit>Rat und Vorsorge>Sicherheit für Senioren) hier der Link: https://k.polizei.hessen.de/1254894044 oder unter www.polizei-beratung.de

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell