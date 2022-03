Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beleidigung und Körperverletzung - Auseinandersetzung in der Universitätsstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei nahm am Dienstag, 22. März, zwei alkoholisierte Männer russischer Herkunft vorübergehend fest. Die wegen anderer Vorfälle bereits polizeibekannten Männer im Alter von 44 und 47 Jahre sorgten gegen 13.50 Uhr vor dem Einkaufszentrum in der Universitätsstraße für einiges Aufsehen, weil sie in russischer Sprache eine Gruppe von sechs ukrainische Frauen beleidigten. Im Verlauf des Geschehens erhielt dabei eine 24-Jährige durch den 47-Jährigen einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. Dank der vorhandenen Opfer und unabhängiger Zeugen steht der Geschehensablauf fest und dank der guten Beschreibung endete die kurze Fahndung der Polizei mit der Festnahme

