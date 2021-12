Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 50-Jährige fährt betrunken und mit plattem Vorderreifen

Mönchengladbach (ots)

Eine 50-jährige Frau ist am Sonntag, 26. Dezember, gegen 20 Uhr bei einer Trunkenheitsfahrt in einem Auto mit geplatztem Vorderreifen aufgefallen und durch einen Zeugen an der Kreuzung Stadtwaldstraße / Günhovener Straße in Rheindahlen angehalten worden.

Die Frau soll in Schlangenlinien gefahren sein, was einem 28-jährigen Zeugen im Wagen hinter ihr auffiel. Versuche, die Frau durch Betätigen der Hupe und Lichthupe zum Anhalten zu bewegen, seien erfolglos gewesen. Als dem Zeugen auffiel, dass der vordere linke Reifen am Fahrzeug geplatzt war, stellte er sich im genannten Kreuzungsbereich seitlich ans Auto der Frau, um sie anzusprechen. Die 50-Jährige fuhr dank der Ansprache rechts auf den Bordstein und stieg aus. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten feststellen, dass die Frau eine verzögerte Reaktionszeit hatte, ihren Anweisungen kaum Folge leisten konnte und in Schlangenlinien ging. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab ein deutlich positives Ergebnis.

Im Mönchengladbacher Polizeipräsidium erfolgte eine Blutprobenentnahme. Außerdem wurde der Frau der Führerschein entzogen und die Weiterfahrt mit sämtlichen Kraftfahrzeugen untersagt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Aufgrund zahlreicher weiterer Schäden an dem grünen Opel Astra Caravan, unter anderem Schleifspuren, ein abgebrochener Seitenspiegel und ein defektes Licht, fuhren die Beamten die Fahrstrecke der Beschuldigten zwecks Auffindung einer möglichen Unfallörtlichkeit ab. Sie fanden allerdings keine korrespondierenden Schäden an anderen Fahrzeugen entlang des Weges.

Die Polizei Mönchengladbach bittet deshalb Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Unfall zwischen Wegberg und Rheindahlen mit einem grünen Opel Astra Caravan geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

