POL-AC: Nach Einbruch in der Innenstadt - Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots) - Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für morgen (25.03.2022) eine Demonstration im Aachener Stadtgebiet angemeldet. Die Polizei rechnet mit 2000 Teilnehmern. Dadurch kann es in der Zeit von 9 bis 17 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in den Bereichen Theaterstraße, innerer Grabenring, Jakobstraße, Vaalser Straße, Schanz, Boxgraben, Lagerhausstraße, Römerstraße und Normaluhr kommen. (am) ...

mehr