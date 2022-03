Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrshinweis: Demonstration in der Innenstadt

Aachen (ots)

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für morgen (25.03.2022) eine Demonstration im Aachener Stadtgebiet angemeldet. Die Polizei rechnet mit 2000 Teilnehmern. Dadurch kann es in der Zeit von 9 bis 17 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in den Bereichen Theaterstraße, innerer Grabenring, Jakobstraße, Vaalser Straße, Schanz, Boxgraben, Lagerhausstraße, Römerstraße und Normaluhr kommen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell