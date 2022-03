POL-AC: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten - Pkw fährt frontal in anderes Auto

Alsdorf (ots) - Zwei Männer sind gestern Morgen (21.03.2022) in einen Haushaltsdiscounter an der Bahnhofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Als zwei Angestellte gegen 8 Uhr den Laden aufschlossen, hörten sie Geräusche aus den hinteren Räumen. Daraufhin riefen sie die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die beiden Männer, konnten aber am Denkmalplatz gefasst werden. ...

