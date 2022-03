POL-AC: Fahndung nach Schmuckstücken

Aachen (ots) - In der Nacht zum Montag (21.03.2022) ist in einen Friseursalon an der Friedrichstraße eingebrochen worden. Die Polizei nahm einen der beiden Tatverdächtigen fest. Gegen 3.15 Uhr hatte ein Anwohner die Polizei alarmiert. Er sei durch ein verdächtiges Geräusch geweckt worden. Daraufhin habe er gesehen, wie zwei Unbekannte in ein Friseurgeschäft ...

