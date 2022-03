Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Simmerath/ Eschweiler (ots)

Gestern (20.03.2022) kontrollierte der Verkehrsdienst der Aachener Polizei erneut die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Eifel. Im Bereich der B 266 konnten die Beamten von morgens bis in den frühen Nachmittag hinein rund 900 Fahrzeuge messen. Bei erlaubten 70 km/h stellte man insgesamt 15 Verstöße fest - davon vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen und elf Verwarngelder. Der schnellste Pkw wurde mit gut 100 km/h gemessen, das schnellste Motorrad mit fast 90 km/h. An der L 128 zwischen Strauch und Woffelsbach kontrollierten Motorradpolizisten das Streckenfahrverbot für motorisierte Zweiräder am Wochenende. Hier wurden 13 Kradfahrer angehalten, die sich nicht an das Verbot gehalten hatten; diese zahlten direkt vor Ort ein Verwarngeld. Negativ fielen auch andere Verkehrsteilnehmer auf: Einer war nicht angeschnallt, einer hatte seinen Führerschein nicht mit und ein weiterer seine Brille beim Fahren nicht auf - auch hier waren Verwarngelder fällig. Bei einem Fahrzeug konnte ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden; Fahrer und Halter erwarten nun Strafanzeigen. Auf dem Weg in Richtung Feierabend wurden die Motorradpolizisten in Eschweiler auf der Indestraße dann noch auf einen Lkw aufmerksam. Da der Fahrer den Beamten bekannt ist und keinen Führerschein besitzt, hielten sie ihn an. Noch bevor die Beamten ihn zur Rede stellen konnten, flüchtete der Mann zu Fuß, anscheinend wohlwissend, was er falsch gemacht hatte. Zur Gefahrenabwehr wurde daraufhin sein fahrbarer Untersatz sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (pw)

