POL-AC: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Aachen (ots) - Zwei Männer sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (12.03.2022, 00.25 Uhr) in der Pontstraße von mehreren Tätern zusammengeschlagen worden. Die Tat ereignete sich in im rückwärtigen Bereich der Sparkassenfiliale (Bereich Marienbongard). Beide Opfer wurden verletzt mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei den Tätern soll es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren gehandelt ...

