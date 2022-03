Polizei Aachen

POL-AC: Aufwendige Ermittlungen führen zu jugendlichem Räuber

Würselen (ots)

Montagmorgen (14.03.2022) gegen 10.35 Uhr hat ein Täter versucht, einen Kiosk in der Kaiserstraße zu überfallen. Er bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld. Die Geschädigte ging jedoch nicht auf die Forderung ein und rief umgehend die Polizei. Daraufhin flüchtete der Jugendliche.

Aufwendige Ermittlungen der Kriminalpolizei, unter anderem in diversen Schulen in Würselen, führten jetzt zur Ergreifung eines dringend tatverdächtigen 15- Jährigen. Mit Hilfe von Videoaufnahmen am Tatort konnte der Schüler eindeutig erkannt werden. Beamte nahmen ihn noch im Schulgebäude fest. Die Ermittlungen dauern an. Der Jugendliche muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell