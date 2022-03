Polizei Aachen

POL-AC: Nach Geschäftseinbruch: zwei Tatverdächtige festgenommen

Alsdorf (ots)

Zwei Männer sind gestern Morgen (21.03.2022) in einen Haushaltsdiscounter an der Bahnhofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Als zwei Angestellte gegen 8 Uhr den Laden aufschlossen, hörten sie Geräusche aus den hinteren Räumen. Daraufhin riefen sie die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die beiden Männer, konnten aber am Denkmalplatz gefasst werden. Einer der Tatverdächtigen hatte in einem Rucksack eine Schusswaffe, Betäubungsmittel und Werkzeug dabei. Die Männer hatten vorher versucht, den Tresor in dem Haushaltsdiscounter mithilfe eines Winkelschleifers zu öffnen, was aber misslang. Auf der Polizeiwache wurde beiden eine Blutprobe entnommen.

In derselben Straße hatte es gestern Morgen noch zwei weitere Geschäfts- und Büroeinbrüche gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang gibt. (sk)

