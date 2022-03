Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägereien/ "Teerkolonne"/ Sachbeschädigungen

Altena (ots)

Die Polizei trennte am Freitagabend am Markaner zwei 39- und 56-jährige Männer. Nach einem Streit schubsten und schlugen sich die alkoholisierten Männer gegenseitig. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gegenseitiger einfacher Körperverletzung und erteilte Platzverweise.

Am späten Samstagabend gegen 22 Uhr kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung im Umfeld des Busbahnhofs am Markaner. Ein 58-Jähriger wollte nach eigenen Angaben die Hausnummer auf seine Mülltonne sprühen, ein 18-Jähriger ihn davon abhalten. Es entwickelte sich ein handgreiflicher Streit, bei dem die Brille des 58-Jährigen zu Bruch ging. Die beiden Männer zeigten sich gegenseitig an wegen Körperverletzung.

Am Donnerstag hat eine Teerkolonne am Breitenhagen ihre Dienste angeboten. Als ein Hausbesitzer nach Hause kam, stoppte neben ihm ein Pkw. Der Unbekannte behauptete, dass er für eine ortsansässige Firma arbeite und nach Straßenarbeiten in der Nähe noch "Teer" übrig sei. Damit könne er preisgünstig die Zufahrt zu dem Haus erneuern. Der Breitenhagener freute sich über die günstige Gelegenheit. Kaum hatte er zugestimmt, rollten acht oder neun Männer in orangefarbeneen Overalls in zwei Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen an. Sie entfernten zwei Stunden lang den alten Asphalt und wollten dann neuen Asphalt aufbringen. Der war allerdings bereits völlig kalt. Jetzt bemerkte der Auftraggeber, dass die Fremden gar nicht für die heimische Firma arbeiteten. Es kam zu einem kurzen Streit, der Breitenhagener drohte mit der Polizei, worauf die Kolonne abrückte. Er erstattete dennoch Anzeige wegen Betrugs.

Am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr wurde an einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße die Glasscheibe einer Haustür beschädigt. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. In der Nacht zum Freitag wurden an der Freiheitstraße drei Scheiben einer öffentlichen Telefonzelle zerstört.

Am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr wurde ein an der Lenneuferstraße abgestellter schwarzer Polo beschädigt. Ein Unbekannter zerschlug die Front- und die Seitenscheibe hinten rechts. Die Halterin erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun um Hinweise bittet unter Telefon 9199-0. (cris)

