POL-MK: Brennender Papiercontainer

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmittag drei Mülltonnen in der Herzogstraße in Brand gesetzt. Zwei der Tonnen standen unmittelbar an der Wand eines Mehrfamilienhauses. Passanten zogen die beiden an der Hauswand stehenden Behälter von der Wand weg. Ein Hausbewohner löschte mit mehreren Eimern ...

